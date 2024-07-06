Одеситу виплатили компенсацію за пошкоджене авто унаслідок падіння дерева

Дерево впало на машину. Фото ілюстративне: УНІАН

Одесит Юрій Галанін отримає компенсацію понад сто тисяч гривень від мерії Одеси за пошкодження автомобіля BMW 320, на який впало дерево. Судовий розгляд тривав два з половиною роки.

Про це Новини.LIVE дізналися з розпорядження Одеської міської ради.

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Деталі події

Інцидент стався ще 29 вересня 2021 року на Фонтанській дорозі. Через сильний вітер зламалося і впало дерево, "Міськзелентрест" та ЖКС так і не змогли вирішити на балансі кого, воно знаходилось. Мерія намагалася оскаржити рішення суду, але марно. З міського бюджету чоловік отримав 139 779 грн.

Що входить в суму відшкодування

матеріальна шкода 118 593 грн;

судовий збір 1 185 грн 93 коп.;

допомога адвоката 20 000 грн.

Розпорядження мерії Одеси. Фото: скриншот

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Нагадаємо, минулого місяця в Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. У Хаджибейському районі міста рух машин сильно ускладнений.

Також ми писали, що місяцями раніше в Одесі було оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Додамо, в Одесі планують реконструювати дендропарк Перемоги, у міськраді вже затвердили проєкт утримання та проведення начебто необхідних робіт. Варто зазначити, що кілька років тому парк був капітально відремонтований, а на роботи з міського бюджету виділили понад 30 млн грн.