Одеситу виплатили компенсацію за пошкоджене авто унаслідок падіння дерева

Впало дерево — мерія виплатила одеситу компенсацію за пошкоджене авто
Одесит Юрій Галанін отримає компенсацію понад сто тисяч гривень від мерії Одеси за пошкодження автомобіля BMW 320, на який впало дерево. Судовий розгляд тривав два з половиною роки.
Про це Новини.LIVE дізналися з розпорядження Одеської міської ради.
Деталі події
Інцидент стався ще 29 вересня 2021 року на Фонтанській дорозі. Через сильний вітер зламалося і впало дерево, "Міськзелентрест" та ЖКС так і не змогли вирішити на балансі кого, воно знаходилось. Мерія намагалася оскаржити рішення суду, але марно. З міського бюджету чоловік отримав 139 779 грн.
Що входить в суму відшкодування
- матеріальна шкода 118 593 грн;
- судовий збір 1 185 грн 93 коп.;
- допомога адвоката 20 000 грн.
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Нагадаємо, минулого місяця в Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. У Хаджибейському районі міста рух машин сильно ускладнений.
Також ми писали, що місяцями раніше в Одесі було оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.
Додамо, в Одесі планують реконструювати дендропарк Перемоги, у міськраді вже затвердили проєкт утримання та проведення начебто необхідних робіт. Варто зазначити, що кілька років тому парк був капітально відремонтований, а на роботи з міського бюджету виділили понад 30 млн грн.
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