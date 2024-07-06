Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Впало дерево — мерія виплатила одеситу компенсацію за пошкоджене авто arrow

Впало дерево — мерія виплатила одеситу компенсацію за пошкоджене авто

6 липня 2024 15:59
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеситу виплатили компенсацію за пошкоджене авто унаслідок падіння дерева
Дерево впало на машину. Фото ілюстративне: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одесит Юрій Галанін отримає компенсацію понад сто тисяч гривень від мерії Одеси за пошкодження автомобіля BMW 320, на який впало дерево. Судовий розгляд тривав два з половиною роки.

Про це Новини.LIVE дізналися з розпорядження Одеської міської ради

Читайте також:

Деталі події

Інцидент стався ще 29 вересня 2021 року на Фонтанській дорозі. Через сильний вітер зламалося і впало дерево, "Міськзелентрест" та ЖКС так і не змогли вирішити на балансі кого, воно знаходилось. Мерія намагалася оскаржити рішення суду, але марно. З міського бюджету чоловік отримав 139 779 грн. 

Що входить в суму відшкодування

  • матеріальна шкода 118 593 грн;
  • судовий збір 1 185 грн  93 коп.;
  • допомога адвоката 20 000 грн.
Впало дерево — мерія виплатила одеситу компенсацію за пошкоджене авто - фото 1
Розпорядження мерії Одеси. Фото: скриншот

Більше про деревопад в Одесі

Нагадаємо, минулого місяця в Одесі велика тополя рухнула прямо на проїжджу частину. У Хаджибейському районі міста рух машин сильно ускладнений.

Також ми писали, що місяцями раніше в Одесі було оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста падали дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

Додамо, в Одесі планують реконструювати дендропарк Перемоги, у міськраді вже затвердили проєкт утримання та проведення начебто необхідних робіт. Варто зазначити, що кілька років тому парк був капітально відремонтований, а на роботи з міського бюджету виділили понад 30 млн грн. 

Одеса Одеська область компенсація Одеська ОДА Новини Одеси дерево

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони