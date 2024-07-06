Одесситу выплатили компенсацию за поврежденный автомобиль в результате падения дерева

Упало дерево — мэрия выплатила одесситу компенсацию за поврежденный автомобиль
Одессит Юрий Галанин получит компенсацию более ста тысяч гривен от мэрии Одессы за повреждение автомобиля BMW 320, на который упало дерево. Судебное разбирательство длилось два с половиной года.
Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения Одесского городского совета.
Детали события
Инцидент произошел еще 29 сентября 2021 года на Фонтанской дороге. Из-за сильного ветра сломалось и упало дерево, "Горзелентрест" и ЖКС так и не смогли решить, на чьем балансе оно было. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но тщетно. Из городского бюджета мужчина получил 139 779 грн.
Что входит в сумму возмещения
- материальный ущерб — 118 593 грн;
- судебный сбор — 1185 грн 93 коп.;
- помощь адвоката — 20 000 грн.
Больше о деревопаде в Одессе
Напомним, в прошлом месяце в Одессе большой тополь рухнул прямо на проезжую часть. В Хаджибейском районе города движение машин сильно усложнено.
Также мы писали, что месяцами ранее в Одессе была объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города падали деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.
Добавим, в Одессе планируют реконструировать дендропарк Победы, в горсовете уже утвердили проект содержания и проведения вроде бы необходимых работ. Стоит отметить, что несколько лет назад парк был капитально отремонтирован, а на работы из городского бюджета было выделено более 30 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!