Одесситу выплатили компенсацию за поврежденный автомобиль в результате падения дерева

Дерево упало на машину. Фото иллюстративное: УНИАН

Одессит Юрий Галанин получит компенсацию более ста тысяч гривен от мэрии Одессы за повреждение автомобиля BMW 320, на который упало дерево. Судебное разбирательство длилось два с половиной года.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения Одесского городского совета.

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Детали события

Инцидент произошел еще 29 сентября 2021 года на Фонтанской дороге. Из-за сильного ветра сломалось и упало дерево, "Горзелентрест" и ЖКС так и не смогли решить, на чьем балансе оно было. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но тщетно. Из городского бюджета мужчина получил 139 779 грн.

Что входит в сумму возмещения

материальный ущерб — 118 593 грн;

судебный сбор — 1185 грн 93 коп.;

помощь адвоката — 20 000 грн.

Распоряжение мэрии Одессы. Фото: скриншот

Больше о деревопаде в Одессе

Напомним, в прошлом месяце в Одессе большой тополь рухнул прямо на проезжую часть. В Хаджибейском районе города движение машин сильно усложнено.

Также мы писали, что месяцами ранее в Одессе была объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города падали деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.

Добавим, в Одессе планируют реконструировать дендропарк Победы, в горсовете уже утвердили проект содержания и проведения вроде бы необходимых работ. Стоит отметить, что несколько лет назад парк был капитально отремонтирован, а на работы из городского бюджета было выделено более 30 млн грн.