На Одещині роботодавцям платитимуть за ВПО

Люди ідуть повз поїзд. Фото: Новини.LIVE

В Одеському регіоні запроваджено Програму зайнятості населення на 2024–2025 роки. Вона передбачає одноразову матеріальну допомогу роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Скільки платитимуть роботодавцям

У відомстві повідомили, що роботодавцям, які беруть участь у державній програмі "єРобота", буде надаватися одноразова виплата. Розмір суми — 10 тисяч гривень за кожного працевлаштованого переселенця.

Зазначимо, що за перше півріччя 2024 року на Одещині вдалося працевлаштувати 426 осіб з-поміж ВПО, а ще 135 осіб пройшли професійне навчання. Окрім цього, спільно з міжнародними партнерами понад 60 переселенців отримали гранти на самозайнятість або навчання, а також доступ до правової допомоги, психосоціальної підтримки та послуг з охорони психічного здоров'я.

Більше про допомогу ВПО

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини. Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.

Також ми писали, що одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Додамо, Одеська обласна адміністрація розглядає можливість створення Ради ВПО відповідно до рекомендації уряду України. Це має бути дорадчий орган при Одеській ОВА.