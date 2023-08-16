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В Одесі планують створити Раду ВПО: чим вона займатиметься

16 серпня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі планують створити Раду ВПО: чим вона займатиметься
Тетяна Дементьєва. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна адміністрація розглядає можливість створення Ради ВПО (внутрішньо переміщених осіб) відповідно до рекомендації уряду України. Це має бути дорадчий орган при Одеській ОВА.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директорка департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва.

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"Ми працюємо над створенням цієї ради. Зараз планує розсилати інформацію ВПО в Одеському регіоні стосовно цієї ініціативи. Вони будуть працювати над потребами ВПО — забезпечення житлом, гуманітарною та грошовою допомогою", — розповіла Тетяна Дементьєва.

В базі даних внутрішньо переміщених осіб з 2014 року перебувають понад 226 360 осіб. З початку повномасштабного вторгнення РФ і до нашого часу, кількість осіб що стали на облік ВПО становить 186 тисяч.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням, проведеним студентами-соціологами, 67,7% переселенців в Одесі не мають бажання евакуюватися за кордон навіть у разі небезпеки. Загалом в опитуванні взяли участь 1581 людина.

Зазначимо, в Україні у серпні 2023 року допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплачуватимуть по-новому. Зміни стосуються їх регулярності.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

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