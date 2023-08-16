В Одесі планують створити Раду ВПО: чим вона займатиметься

Тетяна Дементьєва. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Одеська обласна адміністрація розглядає можливість створення Ради ВПО (внутрішньо переміщених осіб) відповідно до рекомендації уряду України. Це має бути дорадчий орган при Одеській ОВА.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директорка департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва.

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"Ми працюємо над створенням цієї ради. Зараз планує розсилати інформацію ВПО в Одеському регіоні стосовно цієї ініціативи. Вони будуть працювати над потребами ВПО — забезпечення житлом, гуманітарною та грошовою допомогою", — розповіла Тетяна Дементьєва.

В базі даних внутрішньо переміщених осіб з 2014 року перебувають понад 226 360 осіб. З початку повномасштабного вторгнення РФ і до нашого часу, кількість осіб що стали на облік ВПО становить 186 тисяч.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням, проведеним студентами-соціологами, 67,7% переселенців в Одесі не мають бажання евакуюватися за кордон навіть у разі небезпеки. Загалом в опитуванні взяли участь 1581 людина.

Зазначимо, в Україні у серпні 2023 року допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) виплачуватимуть по-новому. Зміни стосуються їх регулярності.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.