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В Одессе планируют создать Совет ВПЛ: чем он будет заниматься

16 августа 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе планируют создать Совет ВПЛ: чем он будет заниматься
Татьяна Дементьева. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная администрация рассматривает возможность создания Совета ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в соответствии с рекомендацией правительства Украины. Это должен быть совещательный орган при Одесской ОВД.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной военной администрации Татьяна Дементьева.

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"Мы работаем над созданием этого совета. Сейчас планирует рассылать информацию ВПЛ в Одесском регионе относительно этой инициативы. Они будут работать над потребностями ВПЛ — обеспечение жильем, гуманитарной и денежной помощью", — рассказала Татьяна Дементьева.

В базе данных внутри перемещенных лиц с 2014 года находятся более 226 360 человек. С начала полномасштабного вторжения РФ и по настоящее время, количество лиц, ставших на учет ВПЛ составляет 186 тысяч.

Напомним, согласно последнему исследованию, проведенному студентами-социологами, 67,7% переселенцев в Одессе не хотят эвакуироваться за границу даже в случае опасности. Всего в опросе приняло участие 1581 человек.

Отметим, что в Украине в августе 2023 года помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут выплачивать по-новому. Изменения касаются их регулярности.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.

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