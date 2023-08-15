Переселенці в Одесі відмовляються від евакуації за кордон

Олег Михайлик та Тамара Мосійчук. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Згідно з останнім дослідженням, проведеним студентами-соціологами, 67,7% переселенців в Одесі не мають бажання евакуюватися за кордон навіть у разі небезпеки. Загалом в опитуванні взяли участь 1581 людина.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла доцент кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ Тамара Мосійчук.

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Хто брав участь в опитуванні

В дослідженні були залучені переселенці різного віку та статі. Зокрема, 95% опитаних — жінки, серед яких 40,6% належать до вікової категорії 30-39 років. Майже половина опитаних (52%) не працюють наразі, і 18% активно перебувають у пошуку роботи. Також виявилось, що 35% опитаних мають одну дитину на утриманні.

Результати опитування переселенців в Одесі

Згідно з дослідженням, 67,7% опитаних не планують евакуюватися за кордон. Деякі (10%) зазначили, що не володіють інформацією щодо можливості евакуації, а 14,1% висловили бажання залишити країну, але мають певні сумніви щодо цього. Більшість опитаних (70,4%) планують повернутися на додому після закінчення активних військових дій.

Головною причиною виїзду для переважної більшості опитаних (70,1%) є постійні обстріли. Ризик втрати життя залишився важливим фактором для 66,4%, а 58,4% назвали головним мотивом захист дитини.

Нагадаємо, вже скоро завершиться літо й розпочнеться новий навчальний рік. Дітей переселенців будуть першочергово зараховувати на навчальних закладів Одеси. Що варто знати батькам — читайте в матеріалі.