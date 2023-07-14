Діти переселенців зараховуються до шкіл Одеси позачергово: що варто знати

Школярі на уроці. Фото: google

Вже за півтора місяця завершиться літо й розпочнеться новий навчальний рік. Дітей переселенців будуть першочергово зараховувати на навчальних закладів Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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ВПО, які тимчасово проживають в Одесі та мають дітей дошкільного віку, можуть ознайомитись з переліком закладів освіти в Одесі. Йдеться про:

заклади загальної середньої освіти;

заклади дошкільної освіти;

заклади позашкільної освіти.

"Залежно від району м. Одеси, в якому Ви тимчасово проживаєте (перебуваєте), зверніться до відповідного територіального відділу освіти району ДОН ОМР для уточнення усіх питань щодо навчання (виховання) Вашої дитини в закладі освіти", — йдеться в повідомленні.

Аби вашу дитину зарахували до школи, слід зареєструвати її в "Автоматизованій системі реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти".

Крім того, якщо ваша дитина має особливі освітні потреби та у вас відсутній висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, для його отримання необхідно звернутись до інклюзивно-ресурсних центрів м. Одеси.

Зарахування дітей до школи в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, найближчими днями одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

Зазначимо, з початку вересня у муніципальних закладах освіти Одеси буде доступна нова послуга — групове короткотривале перебування для дошкільнят. Ця ініціатива дозволить більшій кількості дітей відвідувати садочки та брати участь у заняттях з фахівцями.