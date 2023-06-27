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Одещина готується до нового навчального року

27 червня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина готується до нового навчального року
Школярі сидять за партою. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Усі райони Одеської області розпочинати підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час, як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів. 

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Значна сума коштів виділяється державою та міжнародними партнерами на облаштування укриттів для дітей. Зараз в Одеській області понад 150 шкіл потребують обладнання укриттями. 

"Розумію, що нам не вистачає коштів одразу відремонтувати всі школи та забезпечити їх укриттям, і це об’єктивна проблема. Суб’єктивна — як громади розпоряджаються виділеними коштами. Може здатися, що війна спише корупцію, але це ілюзія. Поки є час — перевірте кожен садочок, кожну школу, кожен освітній заклад і їх укриття, щоб не було соромно перед дітьми і людьми. Людям треба надати можливість працювати, а дітям навчатися", — наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Деякі освітні заклади в області через архітектурно-планувальні особливості будівель не можуть обладнати укриття. У такому випадку шкільні автобуси будуть підвозити учнів до інших закладів за згодою батьків. Наразі в області наявні 400 таких автобусів, але розглядається можливість закупівлі додаткового транспорту.

Крім облаштування укриттів, керівникам районів доручено провести опитування серед батьків щодо форми освітнього процесу для дітей, забезпечити технічну підтримку для онлайн-навчання, організувати логістику перевезення дітей, своєчасно доставити підручники до 1 вересня, впровадити реформу шкільного харчування та забезпечити належну кадрову базу для освітнього процесу.

Нагадаємо, у наступному навчальному році в школах навчання буде відбуватись у дві зміни. Втім, очно діти відвідуватимуть ті предмети, які важко освоїти дистанційно.

Зазначимо, на початку минулого навчального року лише 10% учнів влилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак, наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.

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