Одесщина готовится к новому учебному году

Школьники сидят за партой. Фото: google

Все районы Одесской области начинают подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Значительная сумма средств выделяется государством и международными партнерами на обустройство укрытий для детей. Сейчас в Одесской области более 150 школ нуждаются в оборудовании укрытиями.

"Понимаю, что нам не хватает средств сразу отремонтировать все школы и обеспечить их укрытием, и это объективная проблема. Субъективная - как общины распоряжаются выделенными средствами. Может показаться, что война спишет коррупцию, но это иллюзия. Пока есть время - проверьте каждый садик, каждую школу, каждое образовательное учреждение и их укрытие, чтобы не было стыдно перед детьми и людьми. Людям нужно предоставить возможность работать, а детям учиться", — подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Некоторые образовательные учреждения в области из-за архитектурно-планировочных особенностей зданий не могут оборудовать укрытия. В таком случае школьные автобусы будут подвозить учащихся в другие учреждения с согласия родителей. Сейчас в области есть 400 таких автобусов, но рассматривается возможность закупки дополнительного транспорта.

Кроме обустройства укрытий, руководителям районов поручено провести опрос среди родителей относительно формы образовательного процесса для детей, обеспечить техническую поддержку онлайн-обучения, организовать логистику перевозки детей, своевременно доставить учебники до 1 сентября, внедрить реформу школьного питания и обеспечить надлежащую кадровую базу для образовательного процесса. .

Напомним, в следующем учебном году в школах обучение будет происходить в две смены. Впрочем, очно дети будут посещать предметы, которые трудно освоить дистанционно.

Отметим, в начале прошлого учебного года только 10% учащихся влились очно, а к концу этот показатель увеличился до 30%. Однако сейчас 70% родителей хотели бы, чтобы их дети получали обучение в очной форме. Городской совет планирует обеспечить места в укрытиях для такого количества учащихся, хотя реализация этого зависит от ситуации в городе.