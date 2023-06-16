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Одеські школярі з осені навчатимуться у дві зміни

16 червня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські школярі з осені навчатимуться у дві зміни
Очне навчання в школі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У наступному навчальному році в школах навчання буде відбуватись у дві зміни. Втім очно діти відвідуватимуть ті предмети, які важко освоїти дистанційно.

Про це повідомляє директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. 

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Ця ініціатива має на меті забезпечити дітям зручний графік та уникнути пізнього повернення додому. Згідно з планом, учні будуть мати можливість особисто вивчати складні предмети, які вимагають неперервного контакту з педагогом, під час першої зміни. Одночасно, інші предмети будуть вивчатися дистанційно, забезпечуючи гнучкість у навчальному процесі.

"99 відсотків шкіл втричі більші за місткість укриття. Тобто, потрібно виводити дітей позмінно, по чергах. Тому, щоб не приходили так пізно, очно рекомендовано вивчати предмети, які потребують постійного контакту з педагогом, найскладніші. Інші — модулями, дистанційно. Це скорочує час перебування дітей в школі й дозволяє закінчувати уроки для другої зміни як можна раніше. Школи зараз попрацюють над розкладом і уроків, і дзвінків", — зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, на початку навчального року лише 10% учнів влилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак, наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.

Зазначимо, у порівнянні з довоєнними роками, кількість випускників шкіл на Одещині цього року зменшилася, майже на п'ять тисяч. Якщо раніше близько 22-23 тисяч осіб реєструвалися для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, то цього року національний мультипредметний тест складатимуть лише 16 534 особи.

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