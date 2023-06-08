Кількість випускників в Одеській області знизилась

Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

У порівнянні з довоєнними роками, кількість випускників шкіл на Одещині цього року зменшилася, майже на п'ять тисяч. Якщо раніше близько 22-23 тисяч осіб реєструвалися для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, то цього року національний мультипредметний тест складатимуть лише 16 534 особи.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов.

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У рамках підготовки до тестування було створено 57 тимчасових екзаменаційних центрів, з яких 25 розташовані в області, а 28 — у місті Одеса. Анісімов пояснив, що зареєстровані національний мультипредметний тест будуть складати 13 934 учні, які закінчують загальну середню освіту цього року, і 2600 випускників попередніх років.

Цього року обов'язковими предметами національного мультипредметного тесту є українська мова та математика, а також один додатковий предмет. За вибором додаткового блоку, 7411 вступників обрали історію України, 6186 — англійську мову, 2316 — біологію, 382 — фізику, 190 — хімію, 32 — німецьку мову, 13 — французьку мову і 4 — іспанську мову.

Основний період національного мультипредметного тесту триватиме з 7 по 20 червня і поділений на 10 сесій. Кожна сесія має дві зміни, перша зміна розпочинається о 10:00, друга — о 15:00. Кожен учасник тесту має три години на його проходження.

Анісімов також повідомив, що 7 червня в першій зміні тестування взяли участь 802 особи, а в другій зміні — 800. Це становить 93% від загальної кількості попередньо зареєстрованих учасників.

Нагадаємо, Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів.