Число выпускников в Одесской области снизилось

Анатолий Анисимов, директор Одесского регионального центра оценки качества образования. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

По сравнению с довоенными годами, количество выпускников школ в Одесской области в этом году уменьшилось, почти на пять тысяч. Если раньше около 22-23 тысяч человек регистрировались для сдачи внешнего независимого оценивания, то в этом году национальный мультипредметный тест будет сдавать только 16 534 человека.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов.

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В рамках подготовки к тестированию было создано 57 временных экзаменационных центров, из которых 25 расположены в области, а 28 — в городе Одесса. Анисимов пояснил, что зарегистрированные национальные мультипредметные тесты будут составлять 13 934 ученика, которые заканчивают общее среднее образование в этом году, и 2600 выпускников предыдущих лет.

В этом году обязательными предметами национального мультипредметного теста есть украинский язык и математика, а также один дополнительный предмет. По выбору дополнительного блока, 7411 поступающих избрали историю Украины, 6186 — английский язык, 2316 — биологию, 382 — физику, 190 — химию, 32 — немецкий язык, 13 — французский язык и 4 — испанский язык.

Основной период национального мультипредметного теста продлится с 7 по 20 июня и поделен на 10 сессий. Каждая сессия имеет две смены, первая смена начинается в 10:00, вторая — в 15:00. Каждый участник теста имеет три часа для его прохождения.

Анисимов также сообщил, что 7 июня в первой смене тестирования приняли участие 802 человека, а во второй смене — 800. Это составляет 93% от общего количества предварительно зарегистрированных участников.

Напомним, Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.