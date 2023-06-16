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Одесские школьники с осени будут учиться в две смены

16 июня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские школьники с осени будут учиться в две смены
Очная учеба в школе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В следующем учебном году в школах обучение будет происходить в две смены. Впрочем, очно дети будут посещать те предметы, которые трудно освоить дистанционно.

Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Целью этой инициативы является обеспечить детям удобный график и избежать позднего возвращения домой. Согласно плану, учащиеся будут иметь возможность лично изучать сложные предметы, требующие непрерывного контакта с педагогом во время первой смены. Одновременно другие предметы будут изучаться дистанционно, обеспечивая гибкость в учебном процессе.

"99 процентов школ втрое больше вместимости укрытия. То есть, нужно выводить детей посменно, по очереди. Поэтому, чтобы не приходили так поздно, очно рекомендовано изучать предметы, нуждающиеся в постоянном контакте с педагогом, самые сложные. Другие — модулями, дистанционно. Это сокращает время пребывания детей в школе и позволяет заканчивать уроки для второй смены как можно раньше. Школы сейчас поработают над расписанием и уроков и звонков", — отметила Елена Буйневич.

Напомним, в начале учебного года только 10% учащихся влились очно, а к концу этот показатель увеличился до 30%. Однако сейчас 70% родителей хотели бы, чтобы их дети получали обучение в очной форме. Городской совет планирует обеспечить места в укрытиях для такого количества учащихся, хотя реализация этого зависит от ситуации в городе.

Отметим, по сравнению с довоенными годами, количество выпускников школ в Одесской области в этом году уменьшилось, почти на пять тысяч. Если раньше около 22-23 тысяч человек регистрировались для сдачи внешнего независимого оценивания, то в этом году национальный мультипредметный тест будут сдавать только 16 534 человека.

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