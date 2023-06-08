70% батьків Одеси прагнуть, щоб їхні діти навчалися очно

Олена Буйневич. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

На початку навчального року лише 10% учнів влилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак, наразі 70% батьків, хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Зазвичай у школах Одеси навчається від 1500 до 2000 дітей, тоді як стандартні укриття спроможні вмістити лише від 300 до 400 осіб. Це означає, що учні Одеси можуть бути розподілені на кілька змін через відсутність укриттів у всіх школах.

"Всім батькам повинні були повідомити, як будуть вчитися їх діти. Якщо у вашій школі є укриття, ваші дити будете ходити до неї, якщо укриття немає, то дітей об’єднають у класи і вони будуть вчитися на території тієї школи, де укриття є. Цього року на облаштування укриттів з міського бюджету виділено понад 150 мільйонів гривень і заплановано ще 70", — зазначила Буйневич.

Таким чином, до 1 вересня 2023 року у школах Одеси планується облаштувати ще 60 укриттів, а до 1 листопада — ще 30. Окрім цього, міська влада розглядає можливість встановлення мобільних модульних укриттів поблизу шкіл

Нагадаємо, Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів.

Зазначимо, на Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.