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70% родителей Одессы стремятся, чтобы их дети учились очно

8 июня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
70% родителей Одессы стремятся, чтобы их дети учились очно
Елена Буйневич. Фото: Медиацентр Украина — Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В начале учебного года только 10% учащихся влились очно, а к концу этот показатель увеличился до 30%. Однако сейчас 70% родителей хотели бы, чтобы их дети получали обучение в очной форме. Городской совет планирует обеспечить места в укрытиях для такого количества учащихся, хотя реализация этого зависит от ситуации в городе.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Обычно в школах Одессы учится от 1500 до 2000 детей, в то время как стандартные укрытия способны вместить всего от 300 до 400 человек. Это означает, что учащиеся Одессы могут быть распределены на несколько изменений из-за отсутствия укрытий во всех школах.

"Всем родителям должны были сообщить, как будут учиться их дети. Если в вашей школе есть укрытия, ваши дети будете ходить к ней, если укрытия нет, то детей объединят в классы и они будут учиться на территории той школы, где укрытие есть "В этом году на обустройство укрытий из городского бюджета выделено более 150 миллионов гривен и запланировано еще 70", — отметила Буйневич.

Таким образом, к 1 сентября 2023 года в школах Одессы планируется обустроить еще 60 укрытий, а к 1 ноября — еще 30. Кроме этого, городские власти рассматривают возможность установки мобильных модульных укрытий вблизи школ.

Напомним, Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.

Отметим, в Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

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