Дети переселенцев зачисляются в школы Одессы вне очереди: что нужно знать

Школьники на уроке. Фото: google

Уже через полтора месяца завершится лето и начнется новый учебный год. Детей переселенцев будут в первую очередь зачислять в учебные заведения Одессы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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ВПО, которые временно проживают в Одессе и имеют детей дошкольного возраста, могут ознакомиться с перечнем учебных заведений в Одессе. Речь идет о:

заведениях общего среднего образования;

заведениях дошкольного образования;

заведениях внешкольного образования.

"В зависимости от района г. Одессы, в котором Вы временно проживаете (находите), обратитесь в соответствующий территориальный отдел образования района ДОН ОМР для уточнения всех вопросов обучения (воспитания) Вашего ребенка в учебном заведении", — говорится в сообщении.

Чтобы вашего ребенка зачислили в школу, следует зарегистрировать его в "Автоматизированной системе регистрации детей в учреждения дошкольного образования".

Кроме того, если ваш ребенок имеет особые образовательные потребности и у вас отсутствует заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, для его получения необходимо обратиться в инклюзивно-ресурсные центры г. Одессы.

Зачисление детей в школу в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в ближайшие дни одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Отметим, с начала сентября в муниципальных учебных заведениях Одессы будет доступна новая услуга — групповое кратковременное пребывание для дошкольников. Эта инициатива позволит большему числу детей посещать садики и участвовать в занятиях со специалистами.