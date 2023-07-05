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В Одесі запрацює послуга групи короткотривалого перебування для дошкільнят

5 липня 2023 12:40
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі запрацює послуга групи короткотривалого перебування для дошкільнят
Діти в садочку. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку вересня у муніципальних закладах освіти Одеси буде доступна нова послуга — групове короткотривале перебування для дошкільнят. Ця ініціатива дозволить більшій кількості дітей відвідувати садочки та брати участь у заняттях з фахівцями.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зараз дитячі садочки приймають дітей лише в межах кількості доступних місць. Однак, з метою забезпечення широкого доступу до дошкільної освіти, з вересня буде введено безплатну послугу групового короткотривалого перебування. Діти матимуть можливість відвідувати дошкільні заклади 2-3 рази на тиждень та брати участь у заняттях з вихователями, психологами, логопедами та іншими спеціалістами.

"Просимо батьків дочекатися запиту з садочка, надати інформацію про цю потребу, а коли групу для вас підготують — написати відповідну заяву", — повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Нагадаємо, в дитячих садках Одеси не вистачає приблизно 10 тисяч місць. Це призводить до того, що віддається перевага дітям батьків, які перебувають на військовій службі та мають офіційне працевлаштування.

Також ми писали, що у передвиборчій програмі 2020 року Одеська міськрада обіцяла замінити російське консульство на Гагаринському плато на дитячий садок чи школу. У цей час у міськраді вважали, що це можна буде зробити шляхом переговорів із Росією та пропозиції їм іншого місця в Одесі.

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