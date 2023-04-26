В Одесі можуть конфіскувати будинок російського консульства для школи чи дитсадка

Будівля російського представництва. Фото: Петро Обухов

У передвиборчій програмі 2020 року ми обіцяли замінити російське консульство на Гагаринському плато на дитячий садок чи школу. На той час ми вважали, що це можна буде зробити шляхом переговорів із Росією та пропозиції їм іншого місця в Одесі.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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У повідомленні йдеться, що після повномасштабного вторгнення Росії до України Верховна Рада розробила механізм конфіскації російського майна.

Після завершення всіх проєктів у цьому районі буде збудовано квартир для 50 000 осіб, але не буде жодної школи чи дитячого садка. Це недалекоглядність міської влади, яку ми хочемо виправити, замінивши російське консульство на дитячий садок чи школу. Сподіваємося, що це допоможе покращити освітню інфраструктуру району та полегшить життя місцевим мешканцям.

"Але після повномасштабного вторгнення Верховна Рада розробила механізм конфіскації російського майна. Минулого тижня Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів, у якому попросила конфіскувати будівлю посольства Росії в Києві", — написав Обухов.

Сьогодні ми внесли аналогічний проєкт рішення на сесію Одеської міськради, яка відбудеться 3 травня.

Нагадаємо, що 25 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем оголосив про те, що 5 російських дипломатів було оголошено персонами нон грата. Він заявив, що їхня діяльність на території Швеції була несумісна з їхнім дипломатичним статусом.