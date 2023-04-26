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В Одессе могут конфисковать здание российского консульства для школы или детсада

26 апреля 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Одессе могут конфисковать здание российского консульства для школы или детсада
Здание российского консульства. Фото: Петр Обухов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В предвыборной программе 2020 года мы обещали заменить российское консульство на Гагаринском плато на детский сад или школу. В то время мы считали, что это можно будет сделать путем переговоров с Россией и предложения им другого места в Одессе.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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 В сообщении говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Верховная Рада разработала механизм конфискации российского имущества.

После завершения всех проектов в этом районе будет построено квартир для 50 000 человек, но не будет ни одной школы или детского сада. Это недальновидность городских властей, которую мы хотим исправить, заменив российское консульство на детский сад или школу. Надеемся, что это поможет улучшить образовательную инфраструктуру района и облегчит жизнь местным жителям.

"Но после полномасштабного вторжения Верховная Рада разработала механизм конфискации российского имущества. На прошлой неделе Киевский городской совет сделал обращение в Кабинет Министров, в котором попросил конфисковать здание посольства России в Киеве", — написал Обухов.

Сегодня мы внесли аналогичный проект решения на сессию Одесского горсовета, которая пройдет 3 мая.

Напомним, что 25 апреля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем объявил о том, что 5 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Он заявил, что их деятельность на территории Швеции была несовместима с их дипломатическим статусом.

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