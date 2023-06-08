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В одеських садочках не вистачає місць: в кого перевага

8 червня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одеських садочках не вистачає місць: в кого перевага
Діти в садочку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В дитячих садках Одеси не вистачає приблизно 10 тисяч місць. Це приводить до віддачі переваги надання місць дітям батьків, які перебувають на військовій службі та мають офіційне працевлаштування.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. 

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Олена Буйневич пояснила, що дитячі садки не можуть працювати у дві зміни, а кількість доступних місць обмежена, оскільки зазвичай у садочку перебуває до 300 дітей, а укриття вміщати можуть лише 50-60.

"У нас у садках 4,5 тисячі місць, майже всі вони зайняті. Є непопулярне рішення в першу чергу приймати в садочки дітей, чиї батьків працюють та дітей військовослужбовців. Першочергове мають бути місця для дітей, чиїм батькам немає їх з ким залишити. В садочку не можна зробити дві зміни. Місць в садочках буде не вистачати, попри те, що майже щотижня відкривається новий дитячий садочок. Це додаткові 50-60 місць", — розповіла Буйневич.

У планах на літо — відкриття ще 30 дитячих садочків, що додадуть ще 1,5 тисячі місць. Однак, навіть ці розширення не зможуть задовольнити потреби повністю.

Всього в Одесі близько 22 тисяч дітей, які потребують дитячих садочків, проте не всі мають змогу відвідувати їх. Близько 10 тисяч родин виїхали з міста, і їм не потрібні садочки. Наразі близько 10 тисяч сімей, які будуть чекати до завершення військових дій.

Нагадаємо, у передвиборчій програмі 2020 року Одеська міськрада обіцяла замінити російське консульство на Гагаринському плато на дитячий садок чи школу. У цей час у міськраді вважали, що це можна буде зробити шляхом переговорів із Росією та пропозиції їм іншого місця в Одесі.

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