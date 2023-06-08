В одесских садиках не хватает мест: у кого преимущество

Дети в саду. Фото: google

В детских садах Одессы не хватает около 10 тысяч мест. Это приводит к отдаче предпочтения мест детям родителей, которые находятся на военной службе и имеют официальное трудоустройство.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Елена Буйневич пояснила, что детские сады не могут работать в две смены, а количество доступных мест ограничено, поскольку обычно в садике находится до 300 детей, а укрытие вмещать могут только 50-60.

"У нас в садах 4,5 тысячи мест, почти все они заняты. Есть непопулярное решение в первую очередь принимать в садики детей, чьи родители работают и дети военнослужащих. Первоочередное должно быть места для детей, чьим родителям не с кем оставить. Сад нельзя сделать в две смены. Мест в садах будет не хватать, несмотря на то, что почти еженедельно открывается новый детский сад. Это дополнительные 50-60 мест", — рассказала Буйневич.

В планах на лето — открытие еще 30 детских садов, которые добавят еще 1,5 тысячи мест. Однако даже эти расширения не смогут удовлетворить потребности полностью.

Всего в Одессе около 22 тысяч детей, нуждающихся в детских садах, однако не все могут посещать их. Около 10 тысяч семей выехали из города и им не нужны садики. Сейчас около 10 тысяч семей, которые будут ждать завершения военных действий.

Напомним, в предвыборной программе 2020 года Одесский горсовет обещал заменить российское консульство на Гагаринском плато детским садом или школой. В это время в горсовете считалось, что это можно будет сделать путем переговоров с Россией и предложения им другого места в Одессе.