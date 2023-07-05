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В Одессе заработает услуга группы кратковременного пребывания для дошкольников

5 июля 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе заработает услуга группы кратковременного пребывания для дошкольников
Дети в саду. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала сентября в муниципальных учебных заведениях Одессы будет доступна новая услуга — групповое кратковременное пребывание для дошкольников. Эта инициатива позволит большему числу детей посещать садики и участвовать в занятиях со специалистами.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Сейчас детские сады принимают детей только в пределах количества доступных мест. Однако с целью обеспечения широкого доступа к дошкольному образованию с сентября будет введена бесплатная услуга группового кратковременного пребывания. У детей будет возможность посещать дошкольные учреждения 2-3 раза в неделю и участвовать в занятиях с воспитателями, психологами, логопедами и другими специалистами.

"Просим родителей дождаться запроса из садика, предоставить информацию об этой потребности, а когда группу для вас подготовят - написать соответствующее заявление", — сообщила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич.

Напомним, в детских садах Одессы не хватает около 10 тысяч мест. Это приводит к тому, что предпочитает детей родителей, которые находятся на военной службе и имеют официальное трудоустройство.

Также мы писали, что в предвыборной программе 2020 года Одесский горсовет обещал заменить российское консульство на Гагаринском плато детским садом или школой. В это время в горсовете считалось, что это можно будет сделать путем переговоров с Россией и предложения им другого места в Одессе.

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