Переселенцы в Одессе отказываются от эвакуации за границу

Олег Миша и Тамара Мосийчук. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Согласно последнему исследованию, проведенному студентами-социологами, 67,7% переселенцев в Одессе не желают эвакуироваться за границу даже в случае опасности. Всего в опросе приняло участие 1581 человек.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала доцент кафедры общественных коммуникаций и региональных студий факультета международных отношений, политологии и социологии ОНУ Тамара Мосийчук.

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Кто участвовал в опросе

В исследовании были задействованы переселенцы всех возрастов и пола. В частности, 95% опрошенных — женщины, среди которых 40,6% относятся к возрастной категории 30-39 лет. Почти половина опрошенных (52%) пока не работают, и 18% активно находятся в поиске работы. Также оказалось, что 35% опрошенных имеют одного ребенка на иждивении.

Результаты опроса переселенцев в Одессе

Согласно исследованию, 67,7% опрошенных не планируют эвакуироваться за границу. Некоторые (10%) отметили, что не владеют информацией о возможности эвакуации, а 14,1% выразили желание покинуть страну, но сомневаются в этом. Большинство опрошенных (70,4%) планируют вернуться домой после окончания активных военных действий.

Главной причиной выезда для подавляющего большинства опрошенных (70,1%) постоянные обстрелы. Риск потери жизни остался важным фактором для 66,4%, а 58,4% назвали главным мотивом защиты ребенка.

Напомним, скоро завершится лето и начнется новый учебный год. Детей переселенцев будут в первую очередь зачислять на учебные заведения Одессы. Что стоит знать родителям — читайте в материале.