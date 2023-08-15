Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Переселенцы в Одессе отказываются от эвакуации за границу arrow

Переселенцы в Одессе отказываются от эвакуации за границу

15 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Переселенцы в Одессе отказываются от эвакуации за границу
Олег Миша и Тамара Мосийчук. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Согласно последнему исследованию, проведенному студентами-социологами, 67,7% переселенцев в Одессе не желают эвакуироваться за границу даже в случае опасности. Всего в опросе приняло участие 1581 человек.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала доцент кафедры общественных коммуникаций и региональных студий факультета международных отношений, политологии и социологии ОНУ Тамара Мосийчук.

Читайте также:

Кто участвовал в опросе

В исследовании были задействованы переселенцы всех возрастов и пола. В частности, 95% опрошенных — женщины, среди которых 40,6% относятся к возрастной категории 30-39 лет. Почти половина опрошенных (52%) пока не работают, и 18% активно находятся в поиске работы. Также оказалось, что 35% опрошенных имеют одного ребенка на иждивении.

Результаты опроса переселенцев в Одессе

Согласно исследованию, 67,7% опрошенных не планируют эвакуироваться за границу. Некоторые (10%) отметили, что не владеют информацией о возможности эвакуации, а 14,1% выразили желание покинуть страну, но сомневаются в этом. Большинство опрошенных (70,4%) планируют вернуться домой после окончания активных военных действий.

Главной причиной выезда для подавляющего большинства опрошенных (70,1%) постоянные обстрелы. Риск потери жизни остался важным фактором для 66,4%, а 58,4% назвали главным мотивом защиты ребенка.

Напомним, скоро завершится лето и начнется новый учебный год. Детей переселенцев будут в первую очередь зачислять на учебные заведения Одессы. Что стоит знать родителям — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз