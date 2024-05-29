Діти з Одеси зможуть відпочити у Анкарі — допомога від Туреччини

Діти з Одеси можуть отримати можливість відпочити в Анкарі. Ілюстративне фото: турецькі ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини. Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань, відбудови до економічної та спортивної співпраці. Однак, особливу увагу приділили ідеї розвитку туристичних зв'язків, зокрема, щодо організації відпочинку для дітей.

"Також попросив розглянути можливість організації відпочинку дітей військових та ВПО у провінції Анкара, аби наші дітлахи могли хоч якийсь час пожити без повітряних тривог та обстрілів, оздоровитися, познайомитись з новою культурою та традиціями дружньої нам країни", — зазначив Олег Кіпер.

Зустріч Олега Кіпера та представників Туреччини. Фото: Олег Кіпер

Окрім цього, сторони планують активно працювати над укладанням міжрегіональної угоди. Це сприятиме подальшому розвитку двостороннього співробітництва та зміцненню дружніх відносин між Одесою та Анкарою.

Міжнародна допомога Одесі

Ми раніше писали, що Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Також ми писали, що французькі лікарі з Bouchard Clinic планують передати медичне обладнання в Одесу. Воно використовуватиметься для лікування постраждалих від російських атак.

Додамо, що Одеса отримала чергову допомогу від Японії для ліквідації наслідків російських атак. Країна Азії передала одеським комунальникам екскаватори та запасні частини до них.