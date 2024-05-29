Дети из Одессы смогут отдохнуть в Анкаре — помощь от Турции

Дети из Одессы могут получить возможность отдохнуть в Анкаре. Иллюстративное фото: турецкие СМИ

С начала полномасштабного вторжения Турция не прекращает поддержку Украины, в частности, Одесской области. Так, восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из военных и ВПЛ Одесчины в провинции Анкара.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, восстановления экономического и спортивного сотрудничества. Однако особое внимание уделили идее развития туристических связей, в частности, по организации отдыха для детей.

"Также попросил рассмотреть возможность организации отдыха детей военных и ВПЛ в провинции Анкара, чтобы наши дети могли хоть какое-то время пожить без воздушных тревог и обстрелов, оздоровиться, познакомиться с новой культурой и традициями дружественной нам страны" , — отметил Олег Кипер.

Встреча Олега Кипера и Турции. Фото: Олег Кипер

Кроме того, стороны планируют активно работать над заключением межрегионального соглашения. Это будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и укреплению дружеских отношений между Одессой и Анкарой.

Международная помощь Одессе

Мы ранее писали, что Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Также мы писали, что французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.

Одесса получила очередную помощь от Японии для ликвидации последствий российских атак. Страна Азии передала одесским коммунальщикам экскаваторы и запасные части к ним.