Нова техніка — Одеса отримала допомогу від Японії

Одеса отримала нові бульдозери від Японії. Фото: Одеська міська рада

Одеса отримала чергову допомогу від Японії для ліквідації наслідків російських атак. Країна Азії передала одеським комунальникам екскаватори та запасні частини до них.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Одеса вже не вперше отримує нову техніку від Японії. Цього разу місту передали три одиниці техніки — екскаватори KOMATSU. Два з них направили на потреби КП "Теплопостачання міста Одеси" та один — КП "Міські дороги".

"Це дуже важлива та своєчасна допомога, особливо у той час, коли комунальна техніка активно залучається для ліквідації наслідків російських атак. Раніше, на початку цього року, наші комунальники вже отримували від японських партнерів два потужні бульдозери", — зазначили у повідомленні.



Бульдозер, який передала Японія на потреби Одеси. Фото: Одеська міська рада

Плани на майбутнє

В рамках співробітництва між одеським муніципалітетом та урядом Японії протягом 2025 року планується отримання ще 46 одиниць різноманітної потужної техніки для комунальних підприємств житлово-комунального сектора. Орієнтовна вартість машин, комплектуючих та запасних частин перевищує 5 мільйонів доларів США.

Допомога Одесі від Японії

Зазначимо, що Японія з перших днів війни допомагає Одеській області у подоланні наслідків російської агресії. Зокрема, завдяки партнерам критична інфраструктура регіону впоралася із забезпеченням теплом та водою.

Нагадаємо, що під час терористичних атак російських агресорів проти об'єктів енергопостачання Йокогама також надавала допомогу для екстреного відновлення і допомагала залучати інші структури, зокрема Японське агентство міжнародного співробітництва.

Раніше ми повідомляли, що від Йокогами Одеса отримала і модульний шпиталь з усім необхідним обладнанням.

Додамо, Україна та Японія підписали угоду про надання захисної зброї для ЗСУ. В угоді йшлося про бронежилет, шоломи, медикаменти та інші різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.