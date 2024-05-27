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Новая техника — Одесса получила помощь от Японии

27 мая 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новая техника — Одесса получила помощь от Японии
Одесса получила новые бульдозеры от Японии. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесса получила очередную помощь от Японии по ликвидации последствий российских атак. Страна Азии передала одесским коммунальщикам экскаваторы и запасные части к ним.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Одесса уже не в первый раз получает новую технику от Японии. На этот раз городу передали три единицы техники — экскаваторы KOMATSU. Два из них направили на нужды КП "Теплоснабжение города Одессы" и один — КП "Городские дороги".

"Это очень важная и своевременная помощь, особенно в то время, когда коммунальная техника активно привлекается для ликвидации последствий российских атак. Ранее, в начале этого года, наши коммунальщики уже получали от японских партнеров два мощных бульдозера", — отметили в сообщении.

Новые бульдозеры получили одесские коммунальщики
Бульдозер, переданный Японией на нужды Одессы. Фото: Одесский городской совет

Планы на будущее

В рамках сотрудничества между одесским муниципалитетом и Правительством Японии в течение 2025 года планируется получение еще 46 единиц мощной техники для коммунальных предприятий жилищно-коммунального сектора. Примерная стоимость машин, комплектующих и запасных частей превышает 5 миллионов долларов США.

Помощь Одессе от Японии

Япония с первых дней войны помогает Одесской области в преодолении последствий российской агрессии. В частности, благодаря партнерам критическая инфраструктура региона справилась с обеспечением теплом и водой.

Напомним, что во время террористических атак российских агрессоров против объектов энергоснабжения Йокогама также оказывала помощь для экстренного восстановления и помогала привлекать другие структуры, в частности Японское агентство международного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что от Йокогамы Одесса получила и модульный госпиталь со всем необходимым оборудованием.

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.

коммунальные услуги
Одесса
Япония
Одесская область
гуманитарная помощь
Одесская ОГА
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