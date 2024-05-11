Мер Одеси у Марселі — Франція передасть міським клінікам медичне обладнання

Мер Одеси в Марселі. Фото: ОМР

Французькі лікарі з Bouchard Clinic планують передати медичне обладнання в Одесу. Воно використовуватиметься для лікування постраждалих від російських атак.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Лікарі клініки відзначили героїзм українських колег, які працюють в складних умовах і з важкими випадками, та вважають за необхідне надати посильну допомогу", — повідомили в мерії.

Що саме передадуть

У відомстві уточнили, що допомога включає рентгенапарат, УЗД, обладнання для гемодіалізу та інші діагностичні засоби. Обладнання планується передати тим медичним закладам, які надають допомогу пораненим та постраждалим від російських атак.

Обладнання для гемодіалізу, яке передадуть Одесі. Фото: ОМР

Рентгенапарат, який передадуть Одесі. Фото: ОМР

Мер у Франції

У мерії додали, що таке рішення було прийнято під час робочої зустрічі Геннадія Труханова з дирекцією Bouchard Clinic. Це приватний медичний заклад в центрі Марселя.

Клініка Bouchard Clinic у Марселі. Фото: ОМР

Більше про допомогу місту від партнерів

Нагадаємо, Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Ми раніше писали, що наприкінці минулого року Одеса отримала від німецького міста-побратима Регенсбурга двосекційні автобуси. Транспорт оновленого автопарку оснащений усім необхідним для комфортної поїздки та готовий найближчим часом вийти на маршрути. Проте вийти на маршрути він наразі не може.

Також ми повідомляли, що одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.