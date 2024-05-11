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Мэр Одессы в Марселе — Франция передаст городским клиникам медицинское оборудование

11 мая 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Мэр Одессы в Марселе — Франция передаст городским клиникам медицинское оборудование
Мэр Одессы в Марселе. Фото: ОГС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжелыми случаями, и считают необходимым оказать посильную помощь", — сообщили в мэрии.

Что именно передадут

В ведомстве уточнили, что помощь включает в себя рентгенаппарат, УЗИ, оборудование для гемодиализа и другие диагностические средства. Оборудование планируется передать медицинским учреждениям, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим от российских атак.

Мэр Одессы в Марселе - Франция передаст городским клиникам медицинское оборудование - фото 1
Оборудование для гемодиализа, передаваемое Одессе. Фото: ОГС
Мэр Одессы в Марселе - Франция передаст городским клиникам медицинское оборудование - фото 2
Рентгенаппарат, который передадут Одессе. Фото: ОГС

Мэр во Франции

В мэрии добавили, что такое решение было принято в ходе рабочей встречи Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic. Это частное медицинское учреждение в центре Марселя.

Мэр Одессы в Марселе - Франция передаст городским клиникам медицинское оборудование - фото 3
Клиника Bouchard Clinic в Марселе. Фото: ОГС

Больше о помощи городу от партнеров

Напомним, Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Мы ранее писали, что в конце прошлого года Одесса получила от немецкого города-побратима Регенсбурга двухсекционные автобусы. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки и готов в ближайшее время выйти на маршруты. Однако выйти на маршруты он пока не может.

Также мы сообщали, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.

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