В Одесі для переселенців з'явився довідник за QR-кодом

Рекламний банер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

З початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

З метою забезпечення доступу до повної інформації щодо різних видів безплатної допомоги, в Одесі було створено Довідник для внутрішньо переміщених осіб. Цей довідник містить QR-код, який дозволяє швидко отримати необхідну інформацію. Реклама Довідника для ВПО та його QR-коду розміщена на рекламних площах міста.

Рекламний банер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Крім того, Довідник для переселенців з QR-кодом також доступний на офіційному сайті міської ради omr.gov.ua у спеціальному розділі "Допомога переселенцям". Це забезпечує легкий доступ до необхідної інформації в онлайн-середовищі для зручності переселенці

Як працює QR-код

Відсканувавши QR-код людина перейде до телеграм бота. Там можна отримати інформацію про статус ВПО, отримання фінансової та гуманітарної, медичної та психологічної допомоги. Крім того, є номери гарячих ліній, адреси пунктів незламності. переселенці через бот зможуть отримати й допомогу з працевлаштування.

Довідник для ВПО. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі діє Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб зі слоганом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі". Наразі у банку вакансій Центру налічується понад 900 одиниць, що дає переселенцям широкі можливості вибору.