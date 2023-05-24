В Одесі переселенцям допомагають з працевлаштуванням
З початку війни в Україні до Одеси прибуло близько 70,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які шукали притулку та безпеки. Саме тому соціальний захист цієї категорії громадян містить пріоритетне завдання — забезпечити їх працевлаштування.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
В Одесі почав діяти Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб зі слоганом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі".
Центр здійснює такі функції:
- надає постійні інформаційно-консультаційні послуги щодо вільних робочих місць та вакансій у комунальній сфері та різних галузях економіки міста, спрямованих на внутрішньо переміщених осіб;
- надає допомогу у складанні резюме;
- інформує про можливості перепідготовки та підвищення кваліфікації через службу зайнятості;
- формує та оновлює базу вакансій в комунальних установах та організаціях Одеси, а також інших підприємствах для працевлаштування.
Наразі у банку вакансій Центру налічується понад 900 одиниць, що дає переселенцям широкі можливості вибору. З початку роботи Центру до нього та його філій звернулися понад 2,3 тисячі осіб, із яких 768 були успішно працевлаштовані. З них 439 осіб знайшли роботу на підприємствах, установах та закладах комунальної власності Одеси, а 329 осіб отримали пропозиції від інших суб’єктів господарювання.
Найбільшу кількість працевлаштованих було зафіксовано у житлово-комунальних сервісах та комунальних підприємствах — 169 осіб, у сферах промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання — 164 особи, медичних установ — 146 осіб, закладах освіти — 105 осіб, та у сфері торгівлі — 96 осіб.
Допомога безробітнім
Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
Переселенці, які перебувають у пошуку роботи, можуть звернутися до:
- Одеський міський центр зайнятості, вул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;
- Одеський муніципальний центр сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, вул. Косовська, 2-Д — (048) 753-14-07;
- Філія центру, вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75;
- Просп. Добровольського, 106.
Зазначимо, що в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.