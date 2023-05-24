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В Одесі переселенцям допомагають з працевлаштуванням

24 травня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі переселенцям допомагають з працевлаштуванням
Люди тиснуть руки після співбесіди. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку війни в Україні до Одеси прибуло близько 70,4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які шукали притулку та безпеки. Саме тому соціальний захист цієї категорії громадян містить пріоритетне завдання — забезпечити їх працевлаштування.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В Одесі почав діяти Муніципальний центр сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб зі слоганом "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі".

Центр здійснює такі функції:

  • надає постійні інформаційно-консультаційні послуги щодо вільних робочих місць та вакансій у комунальній сфері та різних галузях економіки міста, спрямованих на внутрішньо переміщених осіб;
  • надає допомогу у складанні резюме;
  • інформує про можливості перепідготовки та підвищення кваліфікації через службу зайнятості;
  • формує та оновлює базу вакансій в комунальних установах та організаціях Одеси, а також інших підприємствах для працевлаштування.

Наразі у банку вакансій Центру налічується понад 900 одиниць, що дає переселенцям широкі можливості вибору. З початку роботи Центру до нього та його філій звернулися понад 2,3 тисячі осіб, із яких 768 були успішно працевлаштовані. З них 439 осіб знайшли роботу на підприємствах, установах та закладах комунальної власності Одеси, а 329 осіб отримали пропозиції від інших суб’єктів господарювання.

Найбільшу кількість працевлаштованих було зафіксовано у житлово-комунальних сервісах та комунальних підприємствах — 169 осіб, у сферах промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання — 164 особи, медичних установ — 146 осіб, закладах освіти — 105 осіб, та у сфері торгівлі — 96 осіб.

Допомога безробітнім 

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає. 

Переселенці, які перебувають у пошуку роботи, можуть звернутися до:  

  • Одеський міський центр зайнятості, вул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;  
  • Одеський муніципальний центр сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, вул. Косовська, 2-Д — (048) 753-14-07;  
  • Філія центру, вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75;  
  • Просп. Добровольського, 106.

Зазначимо, що в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

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