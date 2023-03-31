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В Одесі переселенцям допомагають з працевлаштуванням

31 березня 2023 18:20
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Анна Мурадова
Редактор
Відбулись семінари з питань зайнятості для ВПО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З 21 по 29 березня в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Під час семінарів присутніх ознайомили з роботою Муніципального центру сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. Центр спрямований на підтримку та сприяння швидкій інтеграції переселенців у місцеву громаду, адаптації до нового місця проживання та підвищенню якості їх життя.

Окрім цього, фахівці Центру зайнятості розповіли про можливості реєстрації, консультаційну допомогу, написання резюме, підготовку до співбесіди та професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Переселенці дізнались, які професії та спеціальності є найбільш перспективними на місцевому ринку праці, та як підвищити свої шанси на отримання роботи.

Ярмарок вакансій

Зустрітися із потенційними роботодавцями шукачі роботи зможуть на ярмарку вакансій. Він відбудеться 6 квітня 2023 року з 10:00 до 13:00 години в Центрі інтегрованих соціальних послуг, який розташовується за адресою вулиця Косовська, 2-Д.

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.

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