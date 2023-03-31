В Одессе переселенцам помогают с трудоустройством

Состоялись семинары по вопросам занятости для ВПЛ

С 21 по 29 марта в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, которые ищут работу на местном рынке труда.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В ходе семинаров присутствующих ознакомили с работой Муниципального центра содействия в трудоустройстве внутренне перемещенных лиц. Центр направлен на поддержку и содействие быстрой интеграции переселенцев в местное сообщество, адаптации к новому месту жительства и повышению качества их жизни.

Кроме этого, специалисты Центра занятости рассказали о возможностях регистрации, консультационной помощи, написании резюме, подготовке к собеседованию и профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации.

Переселенцы узнали, какие профессии и специальности наиболее перспективны на местном рынке труда, и как повысить свои шансы на получение работы.

Ярмарка вакансий

Познакомиться с потенциальными работодателями искатели работы смогут на ярмарке вакансий. Он состоится 6 апреля 2023 года с 10:00 до 13:00 в Центре интегрированных социальных услуг, который располагается по адресу улица Косовская, 2-Д.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.