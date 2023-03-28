"Заякорись в Одесі": в місті пройде ярмарок вакансій

Одеситам представлять одразу десятки вакансій

В Одесі відновлюється ринок праці. Для всіх охочих знайти роботу в місті, пропонується відвідати ярмарок вакансій "Одеський ринок праці — Заякорись в Одесі".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Коли та де відбудеться ярмарок

Ярмарок відбудеться 6 квітня 2023 року з 10:00 до 13:00 години в Центрі інтегрованих соціальних послуг, який знаходиться за адресою вулиця Косовська, 2-Д.

Хто запрошується на ярмарок

До ярмарку запрошуються не тільки внутрішньо переміщені особи, але й всі охочі, які шукають роботу. Це може бути чудовою нагодою для молодих людей, які тільки починають свою кар'єру, або для тих, хто прагне змінити своє життя і знайти нові можливості.

Контактна інформація

Якщо ви маєте запитання або потребуєте додаткової інформації, можете зателефонувати за номерами 705-16-06 або 753-14-07.

Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.