"Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий

Одесситам представят сразу десятки вакансий

В Одессе возобновляется рынок труда. Для всех желающих найти работу в городе, предлагается посетить ярмарку вакансий "Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Когда и где состоится ярмарка

Ярмарка состоится 6 апреля 2023 года с 10:00 до 13:00 в Центре интегрированных социальных услуг, который находится по адресу улица Косовская, 2-Д.

Кто приглашается на ярмарку

В ярмарку приглашаются не только внутренне перемещенные лица, но и все желающие, ищущие работу. Это может быть прекрасной возможностью для молодых людей, только начинающих свою карьеру, или для тех, кто стремится изменить свою жизнь и найти новые возможности.

Контактная информация

Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете позвонить по телефонам 705-16-06 или 753-14-07.

Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.