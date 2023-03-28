"Заякорись в Одессе": в городе пройдет ярмарка вакансий
В Одессе возобновляется рынок труда. Для всех желающих найти работу в городе, предлагается посетить ярмарку вакансий "Одесский рынок труда — Заякорись в Одессе".
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
За сутки оккупанты нанесли более 20 ударов: какие последствия
-
Как создать презентацию с помощью ChatGPT: проверенные лайфхаки
-
"Евровидение-2023" обнародовало культурные проекты на конкурсе: Джамала и украинские соловьи
-
Литва в 2023 году закупит оружие более чем на 750 млн евро
-
Кулеба обрисовал мирный план Украины: подробности
-
На Львовщине производили некачественные компоненты к оружию, которые попадали на фронт
-
Росгвардейца, пытавший украинцев на оккупированной Херсонщине, будут судить в Украине
-
Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"
-
Назван самый дорогой футболист УПЛ
-
Моравецкий анонсировал санкции против Беларуси из-за "ядерного плана"
Когда и где состоится ярмарка
Ярмарка состоится 6 апреля 2023 года с 10:00 до 13:00 в Центре интегрированных социальных услуг, который находится по адресу улица Косовская, 2-Д.
Кто приглашается на ярмарку
В ярмарку приглашаются не только внутренне перемещенные лица, но и все желающие, ищущие работу. Это может быть прекрасной возможностью для молодых людей, только начинающих свою карьеру, или для тех, кто стремится изменить свою жизнь и найти новые возможности.
Контактная информация
Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете позвонить по телефонам 705-16-06 или 753-14-07.
Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.