В Одесі можна безплатно опанувати десятки професій

Пропонують як короткострокові курси, так і професійно-технічне навчання

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Серед курсів пропонується

Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):

основи 3D друку;

таргетолог, створення таргетної реклами;

конструювання швейних виробів;

використання програми 3Ds Max у різних сферах дизайну;

соціальний педагог в закладах освіти.

Професійно-технічне навчання (від чотирьох до восьми місяців):

кондитер;

перукар;

оператор котельні;

контролер касир;

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.