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В Одессе можно бесплатно овладеть десятками профессий

23 марта 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Предлагают как краткосрочные курсы, так и профессионально-техническое обучение
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

  • основы 3D печати;
  • таргетолог; создание таргетной рекламы;
  • конструирование швейных изделий;
  • использование программы 3Ds Max в разных областях дизайна;
  • социальный педагог в учебных заведениях.

Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

  • кондитер;
  • парикмахер;
  • оператор котельной;
  • контроллер кассир;

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.

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