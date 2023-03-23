В Одессе можно бесплатно овладеть десятками профессий
Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Среди курсов предлагается
Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):
- основы 3D печати;
- таргетолог; создание таргетной рекламы;
- конструирование швейных изделий;
- использование программы 3Ds Max в разных областях дизайна;
- социальный педагог в учебных заведениях.
Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):
- кондитер;
- парикмахер;
- оператор котельной;
- контроллер кассир;
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.