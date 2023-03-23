В Одессе можно бесплатно овладеть десятками профессий

Предлагают как краткосрочные курсы, так и профессионально-техническое обучение

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

основы 3D печати;

таргетолог; создание таргетной рекламы;

конструирование швейных изделий;

использование программы 3Ds Max в разных областях дизайна;

социальный педагог в учебных заведениях.

Профессионально-техническое обучение (от четырех до восьми месяцев):

кондитер;

парикмахер;

оператор котельной;

контроллер кассир;

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дію" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.