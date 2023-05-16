В Одесі доступні тисячі вакансій для ВПО: куди звертатись

Чоловік на ярмарку вакансій. Фото: Олексій Іванов / УНІАН

Протягом майже року роботи Одеський муніципальний центр по працевлаштуванню зумів знайти роботу для 800 переселенців. Зараз у центрі доступні ще тисяча вакансій.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.

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Муніципальний центр з працевлаштування був створений у червні 2022 року на базі центру надання адміністративних послуг з метою надання підтримки та допомоги переселенцям. Кожна внутрішньо переміщена особа має можливість звернутися до центру для отримання консультацій та пошуку роботи.

"Кожен ВПО може звернутися, отримати консультацію, працевлаштуватися. За час роботи ми змогли працевлаштувати майже 1000 осіб. Це переважно вакансії в міських установах та підприємствах, які надають освітні та медичні послуги, та займаються благоустроєм міста", — розповіла Олена Китайська.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Переселенці, які перебувають у пошуку роботи можуть звернутися до:

Одеський міський центр зайнятості, вул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;

Одеський муніципальний центр сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, вул. Косовська, 2-Д — (048) 753-14-07;

Філія центру, вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75;

Просп. Добровольського, 106.

Зазначимо, що в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.