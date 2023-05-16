В Одессе доступны тысячи вакансий для ВПЛ: куда обращаться

Человек на ярмарке вакансий. Фото: Алексей Иванов / УНИАН

В течение почти года работы Одесский муниципальный центр по трудоустройству сумел найти работу для 800 переселенцев. Сейчас в центре доступно еще тысяча вакансий.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

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Муниципальный центр по трудоустройству был создан в июне 2022 г. на базе центра предоставления административных услуг с целью оказания поддержки и помощи переселенцам. Каждый внутренне перемещенный имеет возможность обратиться в центр для получения консультаций и поиска работы.

"Каждый ВПЛ может обратиться, получить консультацию, трудоустроиться. За время работы мы смогли трудоустроить почти 1000 человек. Это преимущественно вакансии в городских учреждениях и предприятиях, которые предоставляют образовательные и медицинские услуги, и занимаются благоустройством города", — рассказала Елена Китайская.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Переселенцы, которые находятся в поиске работы, могут обратиться к:

Одесский городской центр занятости, ул. Генерала Петрова, 22В - 073-261-55-85;

Одесский муниципальный центр содействия в трудоустройстве внутри перемещенных лиц, ул. Косовская, 2-Д — (048) 753-14-07;

Филиал центра, ул. Академика Королева, 9 (048) 705-41-75;

Просп. Добровольского, 106.

Отметим, что в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.