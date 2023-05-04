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В Одесі відкрили Центр допомоги врятованим: що він пропонує

4 травня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відкрили Центр допомоги врятованим: що він пропонує
Працівники Центру допомоги врятованим в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Одесі відкрито ювілейний, десятий за ліком, Центр допомоги врятованим. Центри такого типу вже успішно працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачево, Харкові, Херсоні та Полтаві.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Головна мета Центрів — надання соціально-психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Центри також займаються виявленням випадків насильства, зокрема сексуального та інших форм насильства, пов’язаних із збройним конфліктом.

"У Центрі насамперед буде надаватися психологічна допомога. Крім того, у внутрішньо переміщених осіб виникає багато юридичних питань, з чим будуть допомагати кваліфіковані юристи. І, звичайно, медична допомога. Тобто цей Центр стане точкою входу для отримання комплексної допомоги", — сказала заступниця одеського міського голови Світлана Бедрега.

Де та як отримати допомогу

Центр допомоги врятованим знаходиться у приміщенні Центру надання інтегрованих соціальних послуг за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, телефон: +38 (067) 131 39 38. 

Графік роботи: пн–пт з 09:00 до 17:00. 

Звернутися до Центру допомоги врятованим може кожен, хто потребує фахової допомоги та консультацій. Допомога надається безоплатно.

Нагадаємо, в Одеському районі зареєстровано 103 тисячі внутрішньопереміщених осіб. За допомогою місцевої влади працевлаштовано понад 1000 осіб. 

Також зазначимо, що з 21 по 29 березня в Одесі було проведено п’ять семінарів з працевлаштування. Серед учасників були внутрішньо переміщені особи, які шукають роботу на місцевому ринку праці.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

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