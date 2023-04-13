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На Одещині стикнулись із проблемою працевлаштування внутрішньопереміщених осіб

13 квітня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині стикнулись із проблемою працевлаштування внутрішньопереміщених осіб
Аркадій Мкртичян, заступник начальника Одеської районної військової адміністрації. Фото Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському районі зареєстровано 103 тисячі внутрішньопереміщених осіб. За допомогою місцевої влади працевлаштовано понад 1000 осіб. 

Про це повідомив заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Аркадій Мкртичян.

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"Працевлаштування внутрішньопереміщених осіб зараз – це дуже важлива проблема. Якщо не рахувати дітей, школярів, інвалідів, залишиться 35 тисяч осіб, яких потрібно працевлаштувати. Це дуже важливо, адже працевлаштована людина платить податки у бюджет, і кожна гривня цих податків — це патрон для нашого війська", — розповів Аркадій Мкртичян.

В регіоні створили телеграм-канал з вакансіями. На даний час там зареєстровано майже 800 вакансій  — це і лікарі, і водії, і вчителі, і інші спеціальності. 

Переселенці, які перебувають у пошуку роботи можуть звернутися до:  

  • Одеський міський центр зайнятості, вул. Генерала Петрова, 22В — 073-261-55-85;  
  • Одеський муніципальний центр сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, вул. Косовська, 2-Д — (048) 753-14-07;  
  • Філія центру, вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75;  
  • Просп. Добровольського, 106.

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Отримати роботу може бути важко, але підготовка до співбесіди на роботу може бути ключем до успіху. Важливо розуміти, що не лише досвід та навички можуть наблизити вас до роботи мрії. Новини.LIVE звернулись до штучного інтелекту за порадами, як успішно пройти співбесіду на роботу.

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