В Одесской области столкнулись с проблемой трудоустройства внутриперемещенных лиц

Аркадий Мкртичян, заместитель начальника Одесской районной военной администрации. Фото Медиацентр Украина – Одесса

В Одесском районе зарегистрировано 103 тысячи внутриперемещенных лиц. С помощью местных властей трудоустроено более 1000 человек.

Об этом сообщил заместитель начальника Одесской районной военной администрации Аркадий Мкртичян.

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"Трудоустройство внутриперемещенных лиц сейчас — это очень важная проблема. Если не считать детей, школьников, инвалидов, останется 35 тысяч человек, которых нужно трудоустроить. Это очень важно, ведь трудоустроенный человек платит налоги в бюджет, и каждая гривна этих налогов — это патрон для нашего войска", — рассказал Аркадий Мкртичян.

В регионе был создан телеграмм-канал с вакансиями. Сейчас там зарегистрировано почти 800 вакансий — это и врачи, и водители, и учителя, и другие специальности.

Переселенцы, которые находятся в поиске работы, могут обратиться к:

Одесский городской центр занятости, ул. Генерала Петрова, 22В - 073-261-55-85;

Одесский муниципальный центр содействия в трудоустройстве внутри перемещенных лиц, ул. Косовская, 2-Д — (048) 753-14-07;

Филиал центра, ул. Академика Королева, 9 (048) 705-41-75;

Просп. Добровольского, 106.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Получить работу может быть трудно, но подготовка к собеседованию может быть ключом к успеху. Важно понимать, что не только опыт и навыки могут приблизить вас к работе мечты. Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту за советами, как успешно пройти собеседование на работу.