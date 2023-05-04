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В Одессе открыли Центр помощи спасенным: что он предлагает

4 мая 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе открыли Центр помощи спасенным: что он предлагает
Сотрудники Центра помощи спасенным в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе открыт юбилейный, десятый по счету Центр помощи спасенным. Центры такого типа уже успешно работают в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Харькове, Херсоне и Полтаве.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Главная цель Центров — предоставление социально-психологической помощи внутренне перемещенным лицам и пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Центры также занимаются выявлением случаев насилия, в том числе сексуального и других форм насилия, связанных с вооруженным конфликтом.

"В Центре прежде всего будет предоставляться психологическая помощь. Кроме того, у внутренне перемещенных лиц возникает много юридических вопросов, с чем будут помогать квалифицированные юристы. И, конечно, медицинская помощь. То есть этот Центр станет точкой входа для получения комплексной помощи", — сказала заместитель одесского городского головы Светлана Бедрега.

Где и как получить помощь

Центр помощи спасенным находится в помещении Центра предоставления интегрированных социальных услуг по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2Д, телефон: +38 (067) 131 39 38.

График работы: пн–пт с 09:00 до 17:00.

Обратиться в Центр помощи спасенным может каждый, кто нуждается в профессиональной помощи и консультациях. Помощь оказывается бесплатно.

Напомним, в Одесском районе зарегистрировано 103 тысячи внутриперемещенных лиц. С помощью местных властей трудоустроено более 1000 человек.

Также отметим, что с 21 по 29 марта в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

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