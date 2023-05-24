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В Одессе переселенцам помогают с трудоустройством

24 мая 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе переселенцам помогают с трудоустройством
Люди пожимают руки после собеседования. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала войны в Украину в Одессу прибыло около 70,4 тысячи внутренне перемещенных лиц, искавших убежища и безопасности. Именно поэтому социальная защита этой категории граждан содержит приоритетную задачу обеспечить их трудоустройство.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В Одессе начал действовать Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц со слоганом "Одесский рынок труда — Заякорься в Одессе".

Центр осуществляет следующие функции:

  • предоставляет постоянные информационно-консультационные услуги по свободным рабочим местам и вакансиям в коммунальной сфере и различных отраслях экономики города, направленных на внутренне перемещенных лиц;
  • оказывает помощь в составлении резюме;
  • информирует о возможностях переподготовки и повышения квалификации через службу занятости;
  • формирует и обновляет базу вакансий в коммунальных учреждениях и организациях Одессы, а также в других предприятиях для трудоустройства.

В настоящее время в банке вакансий Центра насчитывается более 900 единиц, что дает переселенцам широкие возможности выбора. С начала работы Центра к нему и его филиалам обратились более 2,3 тысячи человек, из которых 768 были успешно трудоустроены. Из них 439 человек нашли работу на предприятиях, учреждениях и заведениях коммунальной собственности Одессы, а 329 получили предложения от других субъектов хозяйствования.

Наибольшее количество трудоустроенных было зафиксировано в жилищно-коммунальных сервисах и коммунальных предприятиях — 169 человек, в сферах промышленности, транспорта, строительства, связи и водоснабжения — 164 человека, медицинских учреждений — 146 человек, учебных заведениях — 105 человек, и в сфере торговли — 96 человек.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Переселенцы, которые находятся в поиске работы, могут обратиться в:

  • Одесский городской центр занятости, ул. Генерала Петрова, 22В - 073-261-55-85;
  • Одесский муниципальный центр содействия в трудоустройстве внутри перемещенных лиц, ул. Косовская, 2-Д — (048) 753-14-07;
  • Филиал центра, ул. Академика Королева, 9 (048) 705-41-75;
  • Просп. Добровольского, 106.

Отметим, что в Одессе было проведено пять семинаров по трудоустройству. Среди участников были внутренне перемещены лица, ищущие работу на местном рынке труда.

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