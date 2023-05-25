В Одессе для переселенцев появился справочник по QR-коду

Рекламный баннер в Киеве. Фото: Одесский городской совет

С начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

В целях обеспечения доступа к полной информации о различных видах бесплатной помощи, в Одессе был создан Справочник для внутренне перемещенных лиц. Этот справочник содержит QR-код, позволяющий быстро получить необходимую информацию. Реклама Справочника для ВПЛ и его QR-кода размещена на рекламных площадях города.

Рекламный баннер в Киеве. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, Справочник для переселенцев с QR-кодом также доступен на официальном сайте городского совета omr.gov.ua в специальном разделе "Помощь переселенцам". Это обеспечивает легкий доступ к необходимой информации в онлайн-среде для удобства переселенцев.

Как работает QR-код

Отсканировав QR-код человек перейдет к телеграммам бота. Там можно получить информацию о статусе ВПЛ, получении финансовой и гуманитарной, медицинской и психологической помощи. Кроме того, есть номера горячих линий, адреса пунктов несокрушимости. переселенцы через бот смогут получить и пособие по трудоустройству.

Справочник для ВПЛ. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе действует Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц со слоганом "Одесский рынок труда - Заякорься в Одессе". В настоящее время в банке вакансий Центра насчитывается более 900 единиц, что дает переселенцам широкие возможности выбора.