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В Одессе для переселенцев появился справочник по QR-коду

25 мая 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе для переселенцев появился справочник по QR-коду
Рекламный баннер в Киеве. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В целях обеспечения доступа к полной информации о различных видах бесплатной помощи, в Одессе был создан Справочник для внутренне перемещенных лиц. Этот справочник содержит QR-код, позволяющий быстро получить необходимую информацию. Реклама Справочника для ВПЛ и его QR-кода размещена на рекламных площадях города.

Рекламный баннер в Киеве. Фото: Одесский городской совет
Рекламный баннер в Киеве. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, Справочник для переселенцев с QR-кодом также доступен на официальном сайте городского совета omr.gov.ua в специальном разделе "Помощь переселенцам". Это обеспечивает легкий доступ к необходимой информации в онлайн-среде для удобства переселенцев.

Как работает QR-код

Отсканировав QR-код человек перейдет к телеграммам бота. Там можно получить информацию о статусе ВПЛ, получении финансовой и гуманитарной, медицинской и психологической помощи. Кроме того, есть номера горячих линий, адреса пунктов несокрушимости. переселенцы через бот смогут получить и пособие по трудоустройству.

Справочник для ВПЛ. Фото: скриншот
Справочник для ВПЛ. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе действует Муниципальный центр содействия трудоустройству внутренне перемещенных лиц со слоганом "Одесский рынок труда - Заякорься в Одессе". В настоящее время в банке вакансий Центра насчитывается более 900 единиц, что дает переселенцам широкие возможности выбора.

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