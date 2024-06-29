В Одесской области работодателям будут платить за ВПЛ

Люди идут мимо поезда. Фото: Новини.LIVE

В Одесском регионе введена Программа занятости населения на 2024–2025 годы. Она предусматривает единовременную материальную помощь работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве сообщили, что работодателям, участвующим в государственной программе "еРабота", будет предоставляться единовременная выплата. Размер суммы — 10 тысяч гривен за каждого трудоустроенного переселенца.

Отметим, что за первое полугодие 2024 года в Одесской области удалось трудоустроить 426 человек из числа ВПЛ, а еще 135 человек прошли профессиональное обучение. Кроме этого, совместно с международными партнерами более 60 переселенцев получили гранты на самозанятость или обучение, а также доступ к правовой помощи, психосоциальной поддержке и услугам по охране психического здоровья.

Больше о помощи ВПО

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Турция не прекращает поддержку Украины, в частности, Одесчины. Так, восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из военных и ВПЛ Одесчины в провинции Анкара.

Также мы писали, что одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Добавим, Одесская областная администрация рассматривает возможность создания Совета ВПЛ в соответствии с рекомендацией правительства Украины. Это должен быть совещательный орган при Одесской ОВД.