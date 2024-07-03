Чергова реконструкція парку Перемоги в Одесі - скільки витратять грошей

Парк Перемоги в Одесі знову хочуть реконструювати. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують реконструювати дендропарк Перемоги, у міськраді вже затвердили проєкт утримання та проведення начебто необхідних робіт. Варто зазначити, що кілька років тому парк був капітально відремонтований, а на роботи з міського бюджету виділили понад 30 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Документ закріпив порядок, форму та обмеження щодо використання території природно-заповідного фонду та спрямований на його захист і збереження зелених насаджень", — йдеться у повідомленні міськради.

"Дендропарк Перемоги" — найбільший парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва в Одесі, який займає площу 48,92 гектара. На його території росте 137 видів зелених насаджень, серед них понад 12 тисяч дерев, 5 тисяч кущів та 2 тисячі квітників.

Реконструкція парку Перемоги

Капітальний ремонт одеського дендропарку останній раз був проведений у 2019 році. Тоді замовником робіт виступило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, а підрядника було обрано у форматі відкритих торгів. Ним стало ТОВ "БВК "ПИК — СТРОЙ", яке погодилось виконати роботи за 32 460 300,94 гривень.

Дані з аукціону. Фото: скриншот

Протокол розкриття переможців аукціону. Фото: скриншот

Зазначимо, що директоркою компанії є депутатка Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Марина Лозовенко. Її викрили на будівельних оборудках у Миколаєві, коли з бюджету було безпідставно перераховано 27 млн грн. Тоді ж депутатку затримали, але згодом вона вийшла під заставу у 1,4 млн грн.

Марина Лозовенко. Фото: facebook/Марина Лозовенко

На тендер подавалось також ТОВ "Приморгруп" з нижчею ставкою — 28 171 601,63, однак його пропозицію було відхилено.

Майбутні проєкти

У планах міської ради Одеси — розробка подібних проєктів для інших територій природно-заповідного фонду, зокрема Міського саду, Парку "Лузанівки", Дюківського саду, Парку ім. Шевченка та парку Савицького. На даний момент, проєкт по парку ім. Шевченка знаходиться на завершальному етапі розробки.

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