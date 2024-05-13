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Поєднання історії та сучасності — проєкт оновлення проспекту Українських Героїв в Одесі

13 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поєднання історії та сучасності — проєкт оновлення проспекту Українських Героїв в Одесі
Проєкт перебудови проспекту Українських Героїв в Одесі розробили архітектори. Фото: ARCHHUB
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси. 

Візуалізацію проєкту архітектори ARCHHUB показали у соцмережі.

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Що пропонують

Одним із ключових елементів цієї ініціативи є розподіл одеського проспекту на різні функціональні зони. Проспект Українських Героїв, що пролягає від Старобазарного скверу до Дерибасівської площі, буде мати територію пам'яті, книжковий ринок, загальний простір та зону для розваг. Розробники проєкту наголошують, що їхня основна мета полягає в створенні простору для відпочинку, спорту, зустрічей з рідними та натхнення. 

"Впевнені, ця концепція стане місцем комфорту громадян та сприятиме розвитку туризму та культурної активності", — йдеться у повідомленні.

проєкт від архітекторів щодо перебудови проспекту в Одесі
Пішохідна зона в проєкті проспекту Українських Героїв в Одесі. Фото: ARCHHUB

Пішохідна зона

Цей проспект буде повністю пішохідним, з широкою зеленою зоною, дитячими майданчиками та оглядовим колесом. Що цікаво, архітектори також передбачають будівництво аркових мостів над кожним перехрестям, які дозволять людям безпечно переходити вулиці, не виходячи на проїжджу частину.
 

Проєкт одеських архітекторів.
Проєкт пішохідної зони на проспекті Українських Героїв в Одесі. Фото: ARCHHUB

Дань історії міста

Велика увага також приділяється історичним аспектам. Наприклад, у Старобазарному сквері планується відновити унікальну вежу, яка є символом ярмаркового життя Одеси. Також на території проспекту між Успенською та Троїцькою вулицями планується облаштувати меморіал, присвячений українським героям.

Прокєт вежі у Старобазарному сквері в Одесі
Проєкт вежі в Старобазарному сквері за ідеєю архітекторів з Одеси. Фото: ARCHHUB

Ініціативи в Одесі

Ми писали раніше, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрям оновлення культурної діяльності міста.

Також ми повідомляли, що в Одесі запускають проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату". Програма спрямована на забезпечення дітей можливістю залишатися вдома під опікою кваліфікованих вихователів, коли їхні біологічні батьки зазнають труднощів.

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