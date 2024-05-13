Сочетание истории и современности — проект обновления проспекта Украинских Героев в Одессе

Проект перестройки проспекта Украинских Героев в Одессе разработали архитекторы. Фото: ARCHHUB

Команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

Визуализацию проекта архитекторы ARCHHUB показали в соцсети.

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Что предлагают

Одним из ключевых элементов этой инициативы является раздел одесского проспекта на различные функциональные зоны. Проспект Украинских Героев, пролегающий от Старобазарного сквера до Дерибасовской площади, будет иметь территорию памяти, книжный рынок, общее пространство и зону развлечений. Разработчики проекта отмечают, что их основная цель состоит в создании пространства для отдыха, спорта, встреч с родными и вдохновения.

"Уверенные, эта концепция станет местом комфорта граждан и будет способствовать развитию туризма и культурной активности", — говорится в сообщении.

Пешеходная зона в проекте проспекта Украинских героев в Одессе. Фото: ARCHHUB

Пешеходная зона

Этот проспект будет полностью пешеходным, с широкой зеленой зоной, детскими площадками и смотровым колесом. Что интересно, архитекторы также предполагают строительство арочных мостов над каждым перекрестком, который позволит людям безопасно переходить улицы, не выходя на проезжую часть.

Проект пешеходной зоны по проспекту Украинских Героев в Одессе. Фото: ARCHHUB

Дань истории города

Большое внимание также уделяется историческим аспектам. К примеру, в Старобазарном сквере планируется восстановить уникальную башню, которая является символом ярмарочной жизни Одессы. Также на территории проспекта между Успенской и Троицкой улицами планируется обустроить мемориал, посвященный украинским героям.

Проект башни в Старобазарном сквере по идее архитекторов из Одессы. Фото: ARCHHUB

Инце инициативы в Одессе

Мы писали ранее, что "Дорожную карту культурного развития Одессы" должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.

Также мы сообщали, что в Одессе запускают проект "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната". Программа направлена на обеспечение детей возможностью оставаться дома на попечении квалифицированных воспитателей, когда их биологические родители испытывают трудности.