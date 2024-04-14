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Родина для кожної дитини — Одеса долучилась до проєкту з розвитку сімейного патронату

14 квітня 2024 11:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Родина для кожної дитини — Одеса долучилась до проєкту з розвитку сімейного патронату
Мати з дітьми. Фото ілюстративне: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі запускають проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату". Програма спрямована на забезпечення дітей можливістю залишатися вдома під опікою кваліфікованих вихователів, коли їхні біологічні батьки зазнають труднощів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Розвивати послуги патронату необхідно, адже жодна інституція не дасть дитині того, що дає людина. Хоча це і тимчасове влаштування, але воно є неоціненною допомогою дитині в її кризовий період", — зазначили в міськраді. 

Альтернатива дитячим будинкам

Щороку в Україні значна кількість дітей опиняється у складних життєвих обставинах через проблеми їхніх батьків. Соціальний патронат, за даними міськради, — альтернатива влаштування дітей до спеціалізованих закладів. Під час реалізації проєкту діти перебувають у сімейному оточенні під наглядом професійних вихователів. Поки біологічні батьки працюють над подоланням скрути, соціальні служби спільно з ними підтримують зв'язок з дітьми та опікуються їхнім майбутнім. 

Реформа освіти в Україні

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Також ми писали, з 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах. Це буде зміна не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому. Для багатьох це буде неприємно. 

Додамо, що закриття шкіл у селах — одне з найскладніших питань нової реформи освіти. Але цього не оминути, хоча закриють не всі школи у сільській місцевості. 

Одеса
освіта
діти
родина
Одеська область
Одеська ОДА
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