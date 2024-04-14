Родина для кожної дитини — Одеса долучилась до проєкту з розвитку сімейного патронату
В Одесі запускають проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату". Програма спрямована на забезпечення дітей можливістю залишатися вдома під опікою кваліфікованих вихователів, коли їхні біологічні батьки зазнають труднощів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"Розвивати послуги патронату необхідно, адже жодна інституція не дасть дитині того, що дає людина. Хоча це і тимчасове влаштування, але воно є неоціненною допомогою дитині в її кризовий період", — зазначили в міськраді.
Альтернатива дитячим будинкам
Щороку в Україні значна кількість дітей опиняється у складних життєвих обставинах через проблеми їхніх батьків. Соціальний патронат, за даними міськради, — альтернатива влаштування дітей до спеціалізованих закладів. Під час реалізації проєкту діти перебувають у сімейному оточенні під наглядом професійних вихователів. Поки біологічні батьки працюють над подоланням скрути, соціальні служби спільно з ними підтримують зв'язок з дітьми та опікуються їхнім майбутнім.
Реформа освіти в Україні
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.
Також ми писали, з 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах. Це буде зміна не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому. Для багатьох це буде неприємно.
Додамо, що закриття шкіл у селах — одне з найскладніших питань нової реформи освіти. Але цього не оминути, хоча закриють не всі школи у сільській місцевості.
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